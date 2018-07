Facebook

Nach 40 Jahren wird das Gebäude nun rundum saniert und teilweise erneuert © (c) Hannes Pacheiner

Die Marktgemeinde Finkenstein investiert in die Infrastruktur – heuer noch in die dringendst notwendige Sanierung des gut 40 Jahre alten Kabinengebäudes des FC Faaker See. „Um 650.000 Euro wird der Umkleide- und Sanitärbereich modernisiert, zudem wird das Gebäude barrierefrei“, sagt Bürgermeister Christian Poglitsch (ÖVP), der mit dem Bau einer langjährigen Forderung von Eltern und Vereinen nachkommt. Außerdem im Umbaukonzept enthalten: Eine neue Asphaltstockbahn.

Ein Antrag von Gemeinderat Werner Sitter (Freie Liste Sitter) wird ebenfalls bearbeitet. „Die Gläubigen sind bei Begräbnissen bei uns seit Jahren der Witterung ungeschützt ausgesetzt. Das ist unzumutbar“, sagt Sitter und fordert eine Überdachung des Platzes vor der Aufbahrungshalle. Das Problem sei bekannt, „wir werden die Dachlösung auf jeden Fall in den Gremien diskutieren“, sagt Poglitsch.

