Ein steirischer Betrieb eröffnet einen Standort in Paternion © (c) Lisa Steinthaler (Lisa Steinthaler)

Sechs Betriebe sind derzeit im Gewerbegebiet auf dem Kikel in Feistritz/Drau, Gemeinde Paternion, angesiedelt. Jetzt kommt eine neue Firma hinzu: das Transport- und Logistikunternehmen Klement aus der

Steiermark. „Wir werden am Standort in Paternion eine Halle errichten und den Vertrieb von Pharma-Produkten im Süden Österreichs von dort koordinieren“, sagt Prokurist Gerald Schöggler. Die Firma Klement-Transport ist seit 2008 tätig, es gibt bereits Standorte in der Steiermark, Wien, Oberösterreich und Tirol. Der Baubeginn für die Halle sei noch nicht fixiert, künftig werden rund 15 Personen dort Arbeit finden. „Wir freuen uns, dass wir als Standort auserkoren wurden“, sagt Bürgermeister Alfons Arnold (SPÖ). Er möchte nun die Gespräche über die Autobahnanbindung wieder ankurbeln. „Diese wäre jetzt umso wichtiger“, so Arnold.

