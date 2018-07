Kleine Zeitung +

Faak, Feldkirchen, St. Kanzian Schlauchboot mit Eltern und Kind aus See gerettet

Sturm und Regen. Auf dem Faaker See gerieten zwei Boote in Seenot. Die Wasserrettung konnte eine Familie in einem Schlauchboot und zwei Erwachsene im Ruderboot sicher an Land bringen.