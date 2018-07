Facebook

© (c) arborpulchra - Fotolia

Das vergangene Semester war für einige Kinder der Volksschule Damtschach nicht einfach. Sie haben verstärkt Diskrepanzen zwischen der Schulleitung und einigen Lehrern wahrgenommen. Die Unruhe steigerte sich, auch Eltern bekamen die Spannungen mit. „Unsere Kinder spürten, dass da etwas nicht in Ordnung ist. Einige wollten gar nicht mehr in die Schule gehen“, schildert Dragana Imamovic, Klasseneltersprecherin der 4.a. Schließlich wurde auch der Landesschulrat um Hilfe gebeten.

„Wir bekamen allerdings dort das Gefühl, dass man uns nicht ernst genommen hat. Jetzt ist das Schuljahr für unsere Kinder vorbei – mit einem bitteren Nachgeschmack. Aber wir hoffen doch, dass sich zumindest in Zukunft für all die anderen Kinder etwas ändert“, sagt Imamovic.

