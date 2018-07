Facebook

Hier kann man bald gratis in den Aichwaldsee springen © KK/Privat

Kommende Woche wird er offiziell eröffnet: Am unverbauten Aichwaldsee in Ledenitzen (Marktgemeinde Finkenstein) gibt es dann einen neuen, freien Seezugang für alle, die die schnelle Abkühlung suchen. "Es ist dies nach dem Faaker See der zweite Platz in unserer Gemeinde, den wir Badegästen zur Verfügung stellen", freut sich Finkensteins Bürgermeister Christian Poglitsch (ÖVP). Das Fleckchen am Aichwaldsee wurde dieser Tage von Gemeinde-Mitarbeitern hergerichtet, es befindet sich direkt am Beginn bei der Seezufahrt. Gleich daneben sind Parkplätze vorhanden. Für das angrenzende Bad ist der freie Zugang übrigens kein Problem. "Es zeigt, dass dieses Naturjuwel in der Wahrnehmung der Bevölkerung gestiegen ist und bestätigt unsere Arbeit", sagt Martin Schriebl-Rümmele, vom Verein Kulturgarten Aichwaldsee, der das Seebad betreibt.