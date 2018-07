In Landskron sind elf kleine Affen los! Die Babies werden anerkennend nach bekannten Schriftstellern benannt. Am Foto: Ingeborg Bachmann.

Essen und die Welt erkunden: Affenbabies können beide Bedürfnisse zugleich befriedigen © Klaus Freithofer

Kuckuck. Babyalarm am Affenberg! Die kleine "Ingeborg Bachmann"erkundet aufgeregt die Welt. Elf kleine Affenbabies wurden in Landskron heuer nach bekannten Schriftstellern benannt. "Wir haben eben eine Ingeborg Bachmann, einen Erich Kessler, einen Edgar Allan Po, einen Leo Tolstoy und einen Umberto Ecco", sagt Geschäftsführerin Svenja Gaubatz. Jedes Jahr gibt es bei der Namensgebung einen anderen Schwerpunkt, 2017 waren viele kleine Musiker-Legenden am Affenberg zu finden.