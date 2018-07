Facebook

Ab 9. Juli eine SB-Filiale: die Spardabank in St. Magdalen © (c) Hannes Pacheiner

Die Tage der Spardabank in Villach-St. Magdalen sind gezählt: Ab kommenden Montag (9. Juli) wird die moderne Filiale im Technologiepark St. Magdalen in eine SB-Filiale umgewandelt. „Wir bündeln unsere Kräfte in der Filiale am Bahnhofplatz. An diesem Standort haben wir dann alle Experten für Kundenberatung unter einem Dach“, sagt Regionaldirektor Günter Umfahrer. In der Spardabank in der Bahnhofstraße sei mit der Tiefgarage und Parkplätzen (westlich) für mehr Kundenkomfort gesorgt. „Die zwei Berater aus St. Magdalen werden natürlich übernommen“, so Umfahrer.

