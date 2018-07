Kiefernsaateule ist vom Aussterben bedroht. Neue Sandflächen an der Gail sollen Leben der Nachtfalterart sichern, Rodungen am Laufen.

Die Rodungen an der Gail bei Müllnern sind im Gang © kk

Verwundert zeigte sich so mancher Wanderer und Radfahrer in den vergangenen Tagen wegen Holzarbeiten direkt an der Gail bei Müllnern. Es wird aber kein die Natur belastendes Bauvorhaben umgesetzt. Vielmehr handelt es sich um ein Schmetterlingsprojekt des Naturparks Dobratsch zum Schutz der vom Aussterben bedrohten Kiefernsaateule.

