Projekt mit ÖBB, Land und Stadt nimmt Formen an: Stadtsenat beschloss die neue Haltestelle "Villach Landskron".

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der neue "Landsitz" und Landskron bekommen eine ÖBB-Haltestelle © (c) Hannes Pacheiner

Am vergangenen Freitag wurde das Wohnbauprojekt „Landsitz“ in Landskron offiziell als fertiggestellt erklärt. Auf rund vier Hektar entstand quasi ein neuer Stadtteil Villachs, der künftig auch mit der Bahn erreichbar sein soll. Im Stadtsenat am Montag wurde einstimmig die Errichtung einer eigenen ÖBB-Regional-Haltestelle „Villach Landskron“ auf Höhe der Fußgänger-Bahnunterführung Raunaweg nahe der Wohnanlage „Landsitz“ beschlossen. Diese wird mit der ÖBB Infrastruktur, dem Land Kärnten und der Stadt Villach realisiert. Die Gesamtkosten betragen rund 1,12 Millionen Euro, die Stadt trägt davon 30 Prozent. Bis Dezember 2019 soll die Haltestelle fertig gestellt und bereits im neuen Fahrplan 12/2019 eingetaktet sein.