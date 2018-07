Facebook

Köstliches am Streetfood Market © KK/(c) Oskar Hoeher

Der erste Streetfood Market des Jahres lockte wieder viele hungrige Genussfreunde auf den Kaiser-Josef-Platz. Organisatorin Katharina Spanring (ÖVP) freute sich über die Vielfalt an teilnehmenden Betrieben, so gab es unter anderem etwa köstliche Schaumrollen von Adolf Appe und Markus Korner, Brauer Rudolf Malle schenkte sein Dampfbier aus, bei Wolfgang M. Tschlatscher servierte man vegane Burger, Erwin Moser verteilte wunderbare Variationen aus seiner Nudelküche und beim Stand von Sabine Belmon konnte man in herzhafte Spezial-Baguettes beißen. Gekocht wurde übrigens immer vor den Augen der hungrigen Gäste, die Gastronomen waren mit viel Liebe und Leidenschaft am Werk. Gekostet haben unter anderem Tourismus-Geschäftsführer Georg Overs, Wirtschaftskämmerer Bernhard Plasounig, Outdoor-Küchenspezialist Wolfgang Stani und Chirurg Ulf Kornherr. Klicken Sie sich durch die Fotoserie!

