Der erfolgreiche Kinosommer Villach wandert ab morgen, Dienstag, erstmals an den Faaker See. Zu sehen gibt es Filme aus den 80er-Jahren.

Gerhard Stroitz (Vorsitzender Tourismusverband) und Mag. Fritz Hock (Filmstudio und K3-Fimfestival) testen jetzt Drobollach als neue Kinodestination © Adrian Hipp

Retrokino am See: Der erfolgreiche Kinosommer Villach wandert im Juli erstmals an den Faaker See. Über Initiative des Tourismusverbandes Villach macht jetzt das Freiluftkino auf dem ehemaligen Wirtefest-Areal in Drobollach Station. Das heißt, an vier Dienstagen im Juli können nun die Cineasten die besten Filme der 1980er Jahre genießen.