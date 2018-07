In Villach werden eine neue Bushaltestelle und ein Gehsteig errichtet. Dafür ist die Fällung von zwei Bäumen notwendig.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Morgen, Dienstag, werden die Bäume gefällt © Stadt Villach

In der August-Jaksch-Straße in Villach werden eine neue Bushaltestelle und ein Gehsteig errichtet. In diesem Bereich befanden sich bis vor kurzem noch vier Bäume, zwei vitale wurden verpflanzt, zwei müssen morgen, Dienstag, durch Mitarbeiter des Stadtgartens gefällt werden.