Am Montag nach Mitternacht mussten Feuerwehrleute ausrücken, um ein brennendes Auto auf einem Parkplatz in Arnoldstein zu löschen.

Unter schwerem Atemschutz bekämpfte die Freiwillige Feuerwehr Arnoldstein den Brand © FF Arnoldstein

Montag kurz nach Mitternacht wurde die Freiwillige Feuerwehr Arnoldstein zu einem Fahrzeugbrand gerufen. Auf einem Parkplatz eines Grillplatzes stand ein Auto in Flammen. Person war keine anwesend. Die Feuerwehrleute suchten sicherheitshalber alles ab, aber es konnte niemand gefunden werden.

Nun ist auch die Vorgeschichte zum mysteriösen Autobrand in Arnoldstein klar. Es fing mit einem Einbruch an. Bisher unbekannte Täter drangen in der Nacht vom Sonntag auf Montag gewaltsam in eine versperrte Lagerhalle eines Unternehmers in Villach ein und stahlen daraus einen nicht zum Verkehrs zugelassenen VW Golf. Sie fuhren mit dem Fahrzeug, nachdem sie zuvor von einem anderen PKW die Kennzeichen gestohlen hatten, am Forstweg, westlich der Schütterstraße, in Richtung italienischer Staatsgrenze.

In Pöckau in der Gemeinde Arnoldstein geriet der PKW in Vollbrand. Dieser wurde von einer Zeugin bemerkt, welche die Polizei verständigte. Die alarmierte FF Arnoldstein konnten den Brand rasch löschen.

Die Erhebungen ergaben, dass der Brand aufgrund der fehlenden Kühlflüssigkeit und der daraus resultierenden Überhitzung des Motorraums des PKWs entstanden ist. Eine Fahndung nach den unbekannten Tätern verlief bis dato negativ.