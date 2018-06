Facebook

Architekt Fritz Katzianka, Grandits, Oberrauner, Vermarkter Adolf Nageler, Installateur Franz Wiedenig und Raiffeisen Landesbank-Bereichsleiter Manfred Wilhelmer (von links) am Dorfplatz der Wohnanlage © Pacheiner

Ganz unscheinbar wirkt der Weg zur Wohnanlage. Ist man aber erst einmal drinnen, kommt es einem vor, wie in einem kleinen Ressort. Das Wohnbauprojekt Landsitz in Landskron, das Investor und Bauträger Johann Grandits aus dem Boden gestampft hat, ist in dieser Form ein zukunftsorientiertes Projekt. Am Freitag wurde anlässlich der Fertigstellung zu einem ersten Rundgang geladen. Die 217 Eigentumswohnungen, verteilt auf elf Wohnhäuser, sind nur ein Puzzleteil des 53 Millionen schweren Projektes.

