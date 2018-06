Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der neue Zweig „Elektronik und Mechatronik“ startet planmäßig © Kulmer

Mit dem geplanten Masterstudiengang „Elektrotechnik“ an der FH in Villach wollen Infineon und die FH den Standort neu ausrichten, technisches Know-how in der Region schaffen und einen komplexen Arbeitsmarkt von morgen absichern. Die Gespräche stehen am Anfang, mit dem neuen Zweig „Elektronik und Mechatronik“, der im Herbst startet, geht man weitere Schritte in Richtung Technik. Umso härter trifft die Fachhochschule die Nachricht, dass der Finanzierungsplan für alle Österreichischen Fachhochulen ausläuft und von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) bis dato nicht verlängert wurde.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.