Sabine Belmon vom Kreuzwirt kocht am Streetfood Market © kk

Gourmets aufgepasst: Der Streetfood Market hält wieder Einzug in der Villacher Innenstadt. Rund 20 heimische Prozenten laden am Samstag von zwölf bis 21 Uhr auf den Kaiser-Josef-Platz. Heuer neu dabei sein werden Burger von „Kletterhallen-Koch“ Thomas Egger , Süßes aus dem Tortenatelier „Tirli“ und veganes von „Ethno-Cathering“. „Einige unserer Aushängeschilder werden auch in der Elbphilharmonie in Hamburg ihr Küchendebut feiern und als kulinarische Botschafter deutsche Gäste nach Kärnten bringen“, so Organisatorin, Stadträtin Katharina Spanring (ÖVP).