Melitta Trunk (Mitte) lädt am 7. Juli wieder zur Benefizgala „Wider die Gewalt“ in die Burgarena © Weichselbraun

Ex-Bundespräsident Heinz Fischer, Theologe Arnold Mettnitzer, Schauspiel-Legende Otto Schenk, Tonc Feinig, Nora Lisa, Gert Steinbäcker von STS – sie alle und noch viele weitere Künstler stellen sich am Samstag, dem 7. Juli, bei der „Gala wider die Gewalt“ in der Burgarena Finkenstein in den Dienst der guten Sache. Es ist heuer übrigens die 30. Auflage der hochkarätigen Benefizgala, organisiert wird sie – wie in den Jahren zuvor – von Melitta Trunk und ihrem engagierten Team.