Aufgrund des "20. Ironman Austria Triathlon" kommt es in Villach rund um die Radstrecke zu einigen Straßensperren in der Zeit von 7 bis 17 Uhr.

Aufgrund der Durchführung des "20. Ironman Austria Triathlon 2018" am Sonntag, den 1. Juli, kommt es von 7 bis 17 Uhr im Stadtgebiet von Villach entlang der Radstrecke zu Sperren. Das teilte die Stadt Villach am Mittwoch in einer Aussendung mit.