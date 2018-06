Facebook

Das "Kerzenstüberl" hat geschlossen © Oskar Höher

Regelmäßigen Besuchern des Villacher Waldfriedhofes wird es schon aufgefallen sein: Das kleine Verkaufslokal beim Haupteingang in der Schmalgasse ist seit einigen Wochen geschlossen. Die bisherige Pächterin hatte sich entschlossen, einen anderen Berufsweg einzuschlagen. „Jetzt suchen wir einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin“, erklärt die zuständige Referentin Vizebürgermeisterin Petra Oberrauner (SPÖ). „Das Lokal ist sehr gut eingeführt, es war bis zuletzt ein kleines Buffet, in dem es auch Kerzen und ein saisonales Blumenangebot gab, was sehr gefragt war.“