In Paternion hat es am Mittwoch um die 20 Grad © Lisa Steinthaler

Unbeständig, nur mäßig warm. Eine alte Bauernregel sagt: "Wie`s Wetter am Siebenschläfertag, so bleibt es sieben Wochen danach". Am Mittwoch ist es soweit und daher wird dieser Tag von vielen sicherlich etwas genauer betrachtet. Allerdings hat diese Bauernregel auch ihre Grenzen. Untersuchungen haben ergeben, dass nicht dieser eine Tag entscheidend ist. Vielmehr ist gerade die Zeit von Ende Juni bis Anfang Juli richtungsweisend für den Sommer.