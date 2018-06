In der Stadt wird wieder gebaut. Auf diesen Straßen kann es zu Sperren oder Behinderungen kommen.

In Villach wird gebaut © Helmuth Weichselbraun

Während der Durchführung der Landesmeisterschaft der Feuerwehr im Bereich Goritschacher Weg ab dem Kreuzungsbereich B 86 Villacher Straße bis zum Kreuzungsbereich Goritschacher Weg /St.Georgener Straße, kommt es von heute bis Freitag jeweils in der Zeit von 15 bis 20 Uhr und am 30. Juni in der Zeit von 7 bis 20 Uhr zu einer Sperre des fließenden Verkehrs.