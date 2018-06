Die Schüler der KTS und des Gymnasiums St. Martin in Villach sind jetzt reif für die Berufswelt.

Die Schüler der 5CT-Klasse der Kärntner Tourismusschule konnten die Weisse Fahne hissen © KK/KTS

An der Kärntner Tourismusschule (KTS) durften sich die Schüler von drei Klassen über Reifeprüfungszeugnisse freuen. Auch in der Klasse 4 AK des Kollegs gibt es 16 Absolventen, die nun fit für ihren Einstieg in der Tourismusbranche sind. Besonders erfolgreich war die Klasse 5CT, die sogar eine Weiße Fahne schaffte. Klassenvorstand Birgit Pipp gratulierte zu sechs ausgezeichneten und acht guten Erfolgen. Die Namen der Maturanten werden aus Datenschutzgründen nicht genannt.