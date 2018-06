Facebook

Christina Trunk und Thomas Stumpner gehen ab sofort gemeinsam durchs Leben © KK/Privat

Im Zusammenleben sind Christina Trunk und Thomas Stumpner schon erprobt. Nach zehn Jahren Beziehung gaben sich die gebürtige Finkensteinerin und der Oberösterreicher in der Stiftskirche Ossiach das Jawort. Ab sofort geht das Paar mit dem Namen Stumpner-Trunk durchs Leben. Kennen und lieben gelernt haben sich Christina und Thomas als Studenten in Wien, inzwischen leben die Juristin und der Arzt in Linz. Der Faaker See und Kärnten zählen weiterhin zu ihren bevorzugten Urlaubszielen.