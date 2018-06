Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kanutour in der Schütt © Helmuth Weichselbraun

Ein Hoch mit dem Namen DARYL bleibt über den Britischen Inseln liegen und so gibt es dort Sonne und Wärme pur! Doch so sehr man den Engländern schönes Sommerwetter gönnen mag, vor allem in Mitteleuropa ist so ein Hoch nicht überall beliebt: "An seinem Rand wehen nämlich mit nördlichen Winden nur mäßig warme Luftmassen heran und diese Winde sorgen teils sogar für einen leicht wechselhaften Wettercharakter", sagt der Wetterfachmann Werner Troger.