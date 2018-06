Villach Leute„Groove“ für den guten Zweck

Facebook

Stotter, Stani, Kaspar, Zemljiè, Wallner, Smole, Asatrian (von links) im Steinhaus © Manfred Schusser

Eine Musik, die so dahinplätschert und mit ihrem speziellen Charakter herrlich entspannt, das ist Groove. Am Sonntag Vormittag entschleunigte der Rotary Club Villach damit seine Gäste beim Jazz- Brunch im Domenig-Steinhaus in Bodensdorf. Ausnahmemusiker Karen Asatrian und seine Band spielten „A Tribute to Steve Wonder, dem und Sängerin Karin Zemljiè brachte das Publikum mit ihrer gewaltigen Stimme zum Beben.