Strandbad Schaffler am Faaker See bleibt geschlossen. Auflagen seien nicht erfüllt. Nach dem Tod eines sechsjährigen Buben ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Hier geschah Anfang Juni das Unglück © KK/FF Latschach

"Aufgrund behördlicher Unstimmigkeiten bleibt unser Bad vorübergehend noch geschlossen", heißt es seit Tagen in großen Lettern auf der Homepage des Strandbades Schaffler am Faaker See, dessen Betreiber die Gäste dafür um Verständnis bittet. Die genauen Gründe für die vorübergehende Schließung erfährt man auch auf Anfrage nicht. "Es geht um ein laufendes Verfahren. Wann ich wieder aufsperren darf, kann ich nicht sagen", hält sich Helmut Schaffler bedeckt.

