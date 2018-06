Villach Mann wurde bestohlen, während er in Kirche betete

Facebook

© KLZ/Kanizaj

Opfer von Dieben wurde am Sonntag ein 73-jähriger Mann aus Villach. Er hatte sich in der Zeit zwischen 14.50 und 16 Uhr in einer Kirche in der Draustadt zum Gebet aufgehalten. In dieser Zeit stahlen unbekannte Täter seine auf einem Roller abgelegte Tasche. Darin befand sich auch eine Geldbörse. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.