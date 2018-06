Facebook

Riesen-Wirbel in Velden, als plötzlich ein Sportwagen ins Casino platzte © Daniel Raunig

Zu einem gefährlichen und äußerst seltsamen Vorfall kam es am Freitagabend in Velden: Zahlreiche Menschen spazierten vor dem Casino auf und ab. Im Casino herrschte reges Treiben. Plötzlich fuhr der Lenker eines roten Sportwagens auf den Gehsteig vor das Casino und in weiterer Folge sogar in das Foyer des Spielcasinos hinein.