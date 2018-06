Einer der urigsten Kirchtage in Villach findet Samstag und Sonntag rund ums St. Johanner Kirchale statt. Sonntagsmesse beginnt um 8.30 Uhr.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Fesche Kirchtagsbesucherinnen © Danja Santner

Rund um die Kirche sind die Standerln aufgebaut, der Platz unter den Linden ist ein ganz Besonderer: An diesem Wochenende findet beim St. Johanner Kirchale wieder der traditionelle Kirchtag statt. Heuer übrigens zum zweiten Mal am Samstag und Sonntag. Organisiert wird er gemeinsam von drei Gastronomen, nämlich Martina und Gottfried Gollner (Tina's Kleine Kneipe), Christoph Terschan und Marcus Kubinec (Freindalwirtschaft) sowie Marion Kaltenbacher und Christian Lins (Lins Catering). Kulinarisch gibt es natürlich Passendes: Vom Wiener über Brat- und Weißwurst bis zur köstlichen Kirchtagssuppe. Für Musik sorgen die Villacher Buabm. Schon am Samstag trafen sich die Villacher um sich für den Sonntag einzustimmen, unter anderem gesehen: Bürgermeister Günther Albel, Gemeinderat Gerhard Kofler, Anna-Neuman-Barspezialist Marcus Frohnwieser, Make-Up-Artistin Tamara Moritz, Musik-Experte Daniel Pscharzer, die Unternehmer Andy Glantschnig und Kollege Wolfgang Päckl - und das waren noch lange nicht alle. Klicken Sie sich durch die Fotos:

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.