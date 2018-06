Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KK/Privat

Bereits zum dritten Mal wurden die „ARA4kids Recyclingtage“ veranstaltet. Initiiert wurden diese von der Altstoff Recycling Austria AG unter Vorstand Werner Knausz in Kooperation mit dem Entsorgungsunternehmen Peter Seppele in Feistritz an der Drau. Insgesamt 740 Kinder aus Volksschulen und Kindergärten der umliegenden Gemeinden setzten sich in zwei Tagen spielerisch mit den Themen Abfallvermeidung, getrennte Sammlung und Verwertung von Verpackungen sowie der Vermeidung von Littering auseinander. Wieviel Spaß soetwas machen kann, sehen Sie auf den folgenden Fotos: