Die immer häufigeren Wetterkapriolen erfordern laut Experten einen Hochwasserschutz bei der Quelle und beim Hungerbach © kk

Der geplante Hochwasserschutz beim Maibachl in Warmbad bereitet den Liebhabern der Naturquelle Sorgen und wirft rechtliche Fragen auf. Laut Verordnung der Kärntner Landesregierung sind in Europaschutzgebieten – wozu das Maibachl zählt – folgende Engriffe untersagt: „Die Änderung von natürlichen oder naturnahen Wasserläufen und Wasserflächen und deren Randbereiche, die Ableitung von Wasser oder die sonstige Beeinträchtigung des natürlichen Wasserhaushaltes.“ Trotz der Verordnung plant die Stadt Villach ein Rückhaltebecken oberhalb der Maibachlquelle und eine Geschieberückhaltesperre beim Hungerbach. Naturschützer fürchten nun, dass dieser aufgrund der Eingriffe gar nicht mehr fließen wird. „Das wird nicht der Fall sein. Mit der Geschieberückhaltesperre wird abrutschendes Material aus den steilen Bachbettflanken zurückgehalten, wobei der Wasserdurchfluss immer gegeben ist. Damit wird es auch erforderlich, nach Extremereignissen den angelandeten Bereich hinten der Geschiebesperre auszuräumen. Im Bereich der Naturbadestelle des Maibachls sind keine Baumaßnahmen geplant. Das Hochwasserschutzprojekt wird unter Berücksichtigung der Europaschutzrichtlinien im Rahmen der Bewilligungsverfahren von den Sachverständigen peinlichst genau geprüft. Es geht um den Schutz von Leib und Leben, unter dieser Prämisse dürfen solche Eingriffe auch vollzogen werden“, erklärt Leopold Piechl, Leiter der Tiefbauabteilung der Stadt Villach.

Das Ein-Millionen-Euro-Projekt befindet sich jetzt in der Planungsphase, in der Umweltabteilung des Landes liegt es noch nicht vor. „Vorhaben in einem Europaschutzgebiet werden hinsichtlich aller möglichen Auswirkungen geprüft. Danach wird die Projektabwicklung entschieden. Der Naturschutz ist in die Planung eingebunden, das gewährleistet, dass der Bach weiterhin rinnen wird“, heißt es aus dem Büro von Landes-Umweltreferentin Sara Schaar (SPÖ).

Der Bau soll frühestens 2019 starten. Bund und Land fördern ihn mit rund 80 Prozent, die übrigen Kosten tragen die Stadt, die Warmbader Betriebe und Grundeigentümer.

