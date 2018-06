Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) Apa

Vom Norden her ziehen am Sonntag feuchtere Luftmassen heran. Tagsüber bilden sich im Villacher Raum deshalb oft dichte Wolken. Die Sonne zeigt sich nur zwischendurch. Nur im Süden kann sie sich länger zeigen. Das Risiko für Regenschauer ist zwar gering, trotzdem sind besonders am Nachmittag und am Abend ganz vereinzelte Regenschauer möglich. "Es ist auch am Sonntag doch merklich zu kühl für die herrschende Jahreszeit und Badewetter ist somit wirklich kein Thema", weiß der Meteorologe Reinhard Prugger.