Kleine Zeitung +

Villach Kätzchen in Schacht gestürzt: Rettung unter schwierigen Bedingungen

Ein Kätzchen, das in einen Schacht gefallen war, löste am Freitagvormittag einen Feuerwehreinsatz aus. Da die Rohre in rund zwei Meter Tiefe entlang der Straße verlaufen, war die Suche sehr schwierig.