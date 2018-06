Gegen die Alpenbau GmbH in Feld am See wurde ein Konkursverfahren eingeleitet.

Feld am See

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Fotolia

Das Landesgericht Klagenfurt hat über die Alpenbau GmbH in Feld am See ein Insolvenzverfahren eingeleitet. Aktiva von nur 180 Euro stehen Passiva von 159.255 Euro gegenüber. Das teilte der Kreditschutzverband von 1870 mit. Die erste Gläubigerversammlung zur Wahl eines Gläubigerausschusses findet am 31. Juli (11 Uhr) am Landesgericht statt.