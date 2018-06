Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Emad Kassem eröffnete ein Billard Lokal in der Lederergasse © Santner

Vor knapp drei Jahren ist Emad Kassem von Syrien nach Villach gekommen. Seither engagiert er sich als Freiwilliger Helfer beim Roten Kreuz und unterstützt Flüchtlinge bei deren Ankunft in Österreich. Als ehemaliger Türsteher und Security-Mitarbeiter kennt er sich in der Bar- und Nachtszene von Villach bestens aus und will jetzt als Unternehmer Fuß fassen. Kürzlich eröffnete er in der Lederergasse die „Wolf Billard Bar“.