Der Donnerstag ist ein perfekter Badetag © kk

Hoch Christof schwächt sich mit Annäherung einer Kaltfront aus Norden nun ab. Oftmals bleibt es aber noch sonnig und heiß. Erst später am Tag wird es regional zunehmend gewittrig, beispielsweise im Gegendtal. Zwar beginnt am Donnerstag der kalendarische Sommer, doch wahrscheinlich ist es vorerst der letzte Tag mit hochsommerlichen Temperaturen. "Schon am Freitag wird es windig und überall spürbar frischer sein", sagt Werner Troger. Tipp: Die vorherrschenden Bedingungen sollte man daher noch einmal zum Baden an einem See ausnutzen. Die Höchstwerte schaffen vorerst ein letztes Mal rund 30 Grad im Schatten.