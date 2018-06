Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zwei Schwimmer retteten 90-Jährigen das Leben © KLZ/Weichselbraun

Mehrere Schutzengel hatte am Dienstag ein Urlauber in Kärnten: Ein 90-jähriger Steirer drohte zu Ertrinken, er konnte gerettet werden.

Der Mann aus der Steiermark war am Nachmittag in Velden in den Wörthersee schwimmen gegangen. Dabei erlitt er einen Schwächeanfall und drohte zu ertrinken. Seine 81-jährige Gattin, die am Steg einer Ferienanlage stand und dies beobachtete, schrie sofort um Hilfe.

Ein 53-jähriger Oberösterreicher war etwa 20 Meter vom Ertrinkenden entfernt und hörte die Hilferufe. „Der Mann schrie und ist untergegangen. Ich bin sofort zu ihm hingeschwommen“, erzählt Lebensretter Günther Haselsteiner aus Asten bei Linz. „Ich habe den Mann dann Richtung Steg gebracht und schrie um einen Schwimmreifen.“ Daraufhin sprang ein 31-jähriger Mann aus Niederösterreich ebenfalls ins Wasser. Gemeinsam konnten sie den beinahe Ertrinkenden an Land bringen.

Lebensretter Günther Haselsteiner aus Asten Foto © KK/Privat

Laut Polizei konnte der 90-Jährige nur durch das rasche Eingreifen der beiden Männer gerettet werden. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Klagenfurt gebracht. "Der Mann war ansprechbar. Zum Glück ist es glimpflich ausgegangen", berichtet ein Beamter der Polizei Velden. „Ich hoffe, dass es ihm gut geht und dass ich ihn heute wieder in der Ferienanlage sehe. Gott sei Dank konnte Schlimmeres verhindert werden“, zeigt sich Haselsteiner erleichtert.

Gute Nachrichten gab es diesbezüglich am Mittwochmorgen aus dem Klinikum Klagenfurt: Der 90-Jährige ist bereits auf der Normalstation und wird dort betreut, heißt es aus dem Klinikum.

Mehr zum Thema Döbriach 76-Jähriger nach Badeunfall auf der Intensivstation

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.