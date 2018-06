In Villach können 250 Besucher im Parkhotel Fußball schauen, in Klagenfurt bis zu 3000 unter freiem Himmel.

Kroatische Fans verfolgten das Spiel gegen Nigeria beim Public Viewing im Parkhotel © kk

Stimmen Spiel und Wetter sind die Bänke beim Public Viewing der Fußball-WM am Neuen Platz in Klagenfurt zum Bersten voll. Alle 64 Spiele werden in der Landeshauptstadt live übertragen. Zehn Gastronomiestände versorgen die Besucher auf 1200 Sitz- und 1500 Stehplätzen. „Das Viewing wird sehr gut angenommen. Auch nicht so prominente Spiele haben eine gute Auslastung“, sagt Klagenfurts Sportreferent Jürgen Pfeiler (SPÖ). Die Stadt Klagenfurt fördert die Veranstaltung mit 25.000 Euro. In Villach ist man heuer aus finanziellen und wettertechnischen Gründen auf die Säle des Parkhotels als Location ausgewichen. Das von der Stadt finanzierte Public Viewing kostet 22.000 Euro.

Rund 250 Personen können die Spiele dort überdacht mitverfolgen und werden kulinarisch versorgt. Eine Lösung, die trotz Wettersicherheit auch für Kritik sorgt. Fußballfans vermissen die Freiluft-Stimmung. Dabei wurde in einer Veranstaltungsbroschüre ein Public Viewing im Park des Parkhotels angekündigt. „Ein lärmtechnisches Gutachten war aber leider negativ“, sagt Stadtmarketing-Chef Gerhard Angerer. Auch der Rathausplatz kam aus mehreren Gründen nicht infrage: „Einer davon war wiederum der Lärmschutz“, so Angerer.

Magistratsjurist Alfred Winkler präzisiert: „Laut Lärmschutzrichtlinien darf der Rathausplatz nur 438 Stunden pro Jahr bespielt werden.“ Mit dem Kirchtag und etlichen anderen Veranstaltungen sei der Spielraum für zusätzliche Großveranstaltungen enden wollend.