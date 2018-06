Arnoldstein Ortszentrum wird jetzt neu gestaltet

Facebook

Der gesamte Ortskern Arnoldstein wird die nächsten vier Jahre um 700.000 Euro umgebaut © KK/Privat

Der Radweg R3C ist bereits von der Neuen Mittelschule Arnoldstein bis Villach und vom Kreisverkehr bis zur italienischen Staatsgrenze befahrbar. 2019 soll er fertig werden. In der Gemeinde geht es mit der Neugestaltung des Ortskerns dann erst so richtig los. Anstoß für den Umbau ist die 17 Kilometer lange Fernwärmeleitung von Arnoldstein nach Villach, die im September ihren Betrieb aufnehmen wird. Kosten: 19 Millionen Euro. „In den kommenden drei bis vier Jahren werden wir den kompletten Ortskern bis zum Bahnhof neu machen. Arnoldstein wird höchste Lebensqualität für Einwohner und Besucher ausstrahlen“, so Bürgermeister Erich Kessler (SPÖ).

Der Umbau ist mit 700.000 Euro budgetiert, das Ziel: Eine Symbiose aus Schiene und Straße, die die Grenzgemeinde zum beliebten Ausgangs- und Zielpunkt für Radfahrer macht. „Eine moderne Bushaltestelle soll direkt beim Bahnhof errichtet werden, eine Erschließungsstraße über die Rampe bis zur Spedition Treu führen. Für Fußgänger stellen wir uns einen Weg bis zum neuen Sparmarkt vor. Der Bahnhof selbst soll barrierefrei werden“, ergänzt Vizebürgermeister Reinhard Antolitsch (SPÖ). Die Verbesserungsarbeiten am Bahnhof beginnen bereits heuer im Juli und machen einen Schienenersatzverkehr zwischen Arnoldstein und Hermagor notwendig.

Durch den Ort wird aktuell für die Fernwärmeleitung gegraben Foto © KK/Privat

Der zweite Kreisverkehr auf Höhe der Kreuzung Evangelische Kirche/Gasthof Wallner kommt übrigens doch nicht. Antolitsch: „Die Gerade durch den Ort wird anderwärtig entschleunigt. Hierfür planen wir eine Grüninsel inklusive Quermöglichkeit für Fußgänger. Unser Wunsch sind Hochstammbäume, die eine freie Sicht für Autofahrer gewährleisten.“ Auch der Gemeindevorplatz soll attraktiviert, durch Grünflächen zur Wohlfühlzone gemacht werden. Der neue Sparmarkt am östlichen Ortsende wurde bereits im Dezember letzten Jahres eröffnet. Auch für die ehemaligen Räumlichkeiten vom Spar im Zentrum konnte eine Lösung gefunden werden.

„Wir sind stolz darauf, in unserer Gemeinde so gut wie keine Leerstände zu haben. Noch heuer im Herbst wird hier ein praktischer Arzt eröffnen. Auch ein Mode-Discounter zieht in diese Immobilie“, so Kessler. Das ehemalige Contra-Markt-Areal südseitig der Bundesstraße gehört übrigens auch der Gemeinde. Von 16. bis 18. Juli wird hier erstmals der Arnoldsteiner Kirchtag über die Bühne gehen.