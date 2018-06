Temperaturen nahe 30 Grad sind am Mittwoch in und um Villach zu erwarten. Grund dafür ist ein Azorenhoch. Die Gewittergefahr bleibt gering.

© (c) SABINE HOFFMANN

Ein Ausläufer des Azorenhochs namens Christof bestimmt das Wettergeschehen am Mittwoch. Regionale Unterschiede sind selten, da es überall hochsommerlich schön sein wird. Bei herrlichem Sonnenschein sind am Nachmittag in der Villacher Region Werte bis nahe 30 Grad zu erwarten.