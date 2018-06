Im Kulturhofkeller wird ab heute die Geschichte am Stammtisch diskutiert. Das Stück “Wahllos“ vom „Turbotheater“ Villach läuft bis Donnerstag.

Die Stammtisch-Diskussionen der Theatergruppe sind noch heute und morgen zu sehen © KK/Privat

"Wahllos“ wurde in Kooperation mit dem BG/BRG St. Martin und dem Villacher Jugendzentrum auf die Bühne gestellt. „Im Stück beschäftigen wir uns mit Kärnten zwischen 1918, 1938 und 2018. In diesem Zeitraum fanden zahlreiche Wahlen statt. Gemeinsam mit 35 Schülerinnen und Schülern gehen wir Fragen nach Partizipation, Propaganda und Schubladisierungen nach. Es ist emotional, ernüchternd und spannend“, so Andreas Hudelist, der gemeinsam mit Clara Siersch Regie führt. Ort des Geschehens ist ein Wirtshaus um die Ecke. Premiere ist heute um 19.30 Uhr im Kulturhofkeller Villach.