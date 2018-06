Am Dienstag ist ein Mann in der Kärnten Therme verstorben. Die genaue Todesursache war vorerst unklar, daher wurde eine Obduktion angeordnet. Die Therme ist derzeit geschlossen.

Polizeieinsatz in der Kärnten Therme: Ein Mann ist verstorben © Pacheiner

Zu einem Unglück kam es am Dienstag in der Kärnten Therme in Villach: Die Hauptfeuerwache sowie die Freiwillige Feuerwehr Judendorf wurden zu einem Chlorgasaustritt alarmiert. "Bei einer Erkundung konnten wir definitiv weder einen Chlor- noch Gasaustritt feststellen", berichtet Harry Geissler, Kommandant der Hauptfeuerwache Villach.

