Drei junge Männer stahlen aus einem Schmuckgeschäft in der Villacher Bahnhofsstraße Bargeld.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Verkäuferin abgelenkt: Trio stahl Bargeld © KLZ/Weichselbraun

Montagnachmittag gingen drei Jugendliche in ein Schmuckgeschäft in der Bahnhofstraße in Villach. "Zwei von ihnen lenkten die Verkäuferin ab, der Dritte brach die Kassa auf und stahl das Bargeld", berichtet Polizeisprecher Mario Nemetz.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.