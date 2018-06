In der Essbar Caldarium wurde die Triathletin empfangen. In der Tasche hatte sie eine Bronze-Medaille.

Perterer (rechts) freute sich über den Empfang © Daniel Raunig

Mit einem vierten Platz in der Tasche kehrte Triathletin Lisa Perterer am Samstag von Mexiko in ihre Heimat Villach zurück. Überrascht wurde die Sportlerin mit einem Empfang in der Essbar Caldarium.