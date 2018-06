Facebook

Aktuell ist der Weg mit einem Elektrozaun abgesichert © KK/Privat

Es schaut so aus, als wäre der neue Mountainbike-Trail in Finkenstein am Faaker See schon so gut wie fertig. Doch der Schein trügt: Erst 2019 wird der Trail im Bereich des ehemaligen Skigebietes Baumgartner offiziell eröffnen. Bis dahin gilt striktes Betretungsverbot. "Damit wir alle diesen Trail im Jahr 2019 in einem perfekten Zustand befahren können, muss der Trail absitzen und ruhen. Wird der Trail befahren, so entstehen daraus Schäden entlang des Weges, welche eine Eröffnung im Frühling 2019 nicht möglich machen würden", rufen die Verantwortlichen die Mountainbike-Fans zur Vernunft auf.