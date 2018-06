Feld am See

Die siegreichen Feuerwehren aus Feistritz/Drau und Puch © kk

Ein wettkampfmäßiges Feuerwerk brannten 22 Feuerwehren des Bezirks Villach-Land eim Leistungsbewerb in Feld am See ab. Insgesamt 33 Gruppen mit rund 300 Feuerwehrkameraden lieferten sich packende Duelle im „nassen“ Löschangriff und beim Staffellauf. Die Siege gingen an die Gruppen Feistritz/Drau 1 (Silber A und Bronze A) und Puch 3 (Silber B und Bronze B). Diese Teams qualifizierten sich somit für den Landes-Leistungsbewerb, der am 30. Juni in Villach stattfinden wird. Bereits qualifiziert sind die Teams der FF Vassach und der FF Fellach. Sie sicherten sich ihre Tickets beim Bewerb des Feuerwehr-Bezirks Villach-Stadt.