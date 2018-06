Die Arbeiten an der Seebachbrücke könnte nun doch schon Ende Oktober abgeschlossen sein.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Straßenbaureferent Martin Gruber (3. von links), Transporte-Obmann Bruno Urschitz (4. von links) und Vertreter von Stadt und Land © kk

Vor einem Monat wurde die desolate Seebachbrücke abgerissen. Nun machte sich Landesrat und Straßenbaureferent Martin Gruber (ÖVP) ein Bild von den Arbeiten. „Eine Alternative für Ausweichrouten für den Schwerverkehr gibt es leider nicht“, so Gruber. Dies forderte ÖVP-Stadtrat Christian Pober erst kürzlich. Um die Verkehrssituation so rasch wie möglich zu entlasten, stellte Gruber eine Fertigstellung bis Ende Oktober in den Raum. Bisher wurde diese mit Ende Dezember angekündigt.