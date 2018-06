Facebook

Auch über dem Faaker See scheint am Sonntag die Sonne © Leserreporter/kk

Der Hochdruckeinfluss wird zwar am Sonntag langsam wieder abgebaut und vom Westen her nähert sich eine sich abschwächende Schlechtwetterfront, tagsüber dominiert jedoch noch das recht freundliche Sommerwetter. Deshalb scheint am Sonntag zumeist auch länger die Sonne vom Himmel und die Temperaturen steigen bis zum frühen Nachmittag zum Beispiel in Maria Saal auf Werte nahe 25 Grad. "Deshalb sind vor allem am Vormittag und um Mittag Wanderungen, Sonnenbäder oder auch Radtouren durchaus ein Thema", meint der Meteorologe Reinhard Prugger. Später am Tag werden dann jedoch über den Bergen die Quellwolken langsam wieder etwas mehr und dicker und ab dem Abend oder in der Nacht zum Montag steigt dann auch das Regenschauerrisiko etwas an.