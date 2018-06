Facebook

City-Bote Georg Moser hat seinen Dienst angetreten © kk

Seit Freitag gibt es ein neues Service, um Einkaufen in der Stadt zum Erlebnis zu machen: Der „City-Bote“ Georg Moser hat seinen Dienst im wahrsten Sinn des Wortes angetreten. Per E-Lastenrad bringt er die Einkäufe der Altstadt-Kunden zu deren Auto oder liefert zu einer Adresse, vorausgesetzt der Zielort liegt in einem zumutbaren Innenstadtradius. Auch für Einkauf-Tipps ist Moser stets zu haben. Die Telefonnummer des "City Boten"lautet übrigens: 0676 48 111 58.

Außerdem wurde am neuen Standort des Stadtmarketings am Hans-Gasser-Platz 5 ein eigener Bereich für die sichere Aufbewahrung der Einkaufstaschen eingerichtet. Ganz konkret stehen versperrbare Boxen zur kurzfristigen Aufbewahrung von beispielsweise Einkaufstaschen kostenlos zur Verfügung. Die Öffnungszeiten sind analog zu den Stadtmarketing-Büro-Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, jeweils von 8 bis 16.30 Uhr.