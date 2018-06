Facebook

Der bekannte Slawist Rudolf Neuhäuser feiert heute seinen 85. Geburtstag. Lesen ist noch immer seine große Leidenschaft © kk

Er hatte maßgeblichen Anteil am Aufbau des Slawistik-Instituts an der Alpen-Adria-Universität in Klagenfurt und hat dort auch 26 Jahre unterrichtet. Am Sonntag, 17. Juni, feiert Rudolf Neuhäuser im kroatischen Opatija mit Gattin Christa-Maria und Freunden seinen 85. Geburtstag. Der gebürtige Wiener, der seit vielen Jahren in Villach lebt, kann in seiner Laufbahn auf rund 200 Veröffentlichungen als Autor und Herausgeber zurückblicken. Die letzten drei Bücher schrieb der angesehene Pionier der Slawistik, der auch das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst verleihen bekam, im Alter von 80 Jahren. Noch heute zählt das Lesen zur großen Leidenschaft, wie auch die vielen Reisen mit seiner Gattin.